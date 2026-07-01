Москва1 июлВести.В Уфе строительная люлька рухнула с высоты 6 этажа, в результате погибли двое рабочих. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.
Трагедия произошла утром 1 июля, в среду, на улице Ахметова в микрорайоне "Затон".
Произошло падение строительной люльки с находящимися в ней рабочими с высоты 6 этажа. От полученных телесных повреждений двое мужчин скончалисьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают следственные органы, проводится проверка в части соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.