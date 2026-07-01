Двое рабочих погибли в Уфе при падении строительной люльки с высоты 6 этажа

Строительная люлька рухнула с высоты 6 этажа в Уфе, погибли двое рабочих Двое рабочих погибли в Уфе при падении строительной люльки с высоты 6 этажа

Москва1 июл Вести.В Уфе строительная люлька рухнула с высоты 6 этажа, в результате погибли двое рабочих. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.

Трагедия произошла утром 1 июля, в среду, на улице Ахметова в микрорайоне "Затон".

Произошло падение строительной люльки с находящимися в ней рабочими с высоты 6 этажа. От полученных телесных повреждений двое мужчин скончались говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают следственные органы, проводится проверка в части соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.