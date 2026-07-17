СК: возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на стройке в Приморье СК: возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих во Владивостоке

Москва17 июл Вести.Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на стройке на улице Адмирала Невельского во Владивостоке, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Приморского края.

По версии следствия, 16 июля 2026 года сотрудник организации-субподрядчика нарушил правила техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ, в результате чего произошел разрыв стальных канатов подвесного фасадного подъемника, внутри которого находились двое рабочих. Они упали с высоты около 66 метров и погибли.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ отмечается в сообщении

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране труда, соблюдению правил техники безопасности при организации и производстве высотных работ.

Ранее сообщалось, что прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств несчастного случая на строительной площадке в районе улицы Невельского во Владивостоке.