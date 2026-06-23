Двое работников "Владимирводоканала" спустились в колодец и погибли По факту гибели работников "Владимирводоканала" возбуждено уголовное дело

Москва23 июн Вести.Следователь возбудил уголовное дело после смерти работников МУП "Владимирводоканал", сообщает региональный главк СК России.

Трагедия произошла 23 июня в ходе ремонтных работ в районе дома 27 "Ж" на Судогодском шоссе во Владимире.

По предварительным данным, двое работников "Владимирводоканала" спустились в канализационный колодец, где одному из них стало плохо. Им на помощь в колодец спустились еще двое работников, но тоже потеряли сознание. Пятый член бригады, оставшийся на поверхности, стал вытаскивать коллег.

Двое работников были госпитализированы. Два человека погибли говорится в публикации

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда, если это повлекло смерть двух лиц.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, изымается необходимая документация, выполняются другие необходимые следственные действия.