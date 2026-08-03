Москва3 авгВести.В Саратовской области по поручению руководителя регионального СУ СК России Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в городе Аткарск, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
По версии следствия, 3 августа на пересечении улиц Талалихина и Гоголя в Аткарске двое проводили работы по прочистке канализации.
Они спустились в колодец городской сети водоснабжения, не обеспечив себя средствами индивидуальной защиты. В результате нахождения в колодце оба работника потеряли сознание и скончалисьговорится в публикации
Тела погибших из колодца вытащили спасатели.
Дело заведено по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, выполняют комплекс других необходимых мероприятий. Расследование продолжается.