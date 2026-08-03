В Саратовской области завели дело после гибели двух рабочих в Аткарске

В Аткарске двое рабочих погибли в канализационном колодце, возбуждено дело В Саратовской области завели дело после гибели двух рабочих в Аткарске

Москва3 авг Вести.В Саратовской области по поручению руководителя регионального СУ СК России Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в городе Аткарск, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

По версии следствия, 3 августа на пересечении улиц Талалихина и Гоголя в Аткарске двое проводили работы по прочистке канализации.

Они спустились в колодец городской сети водоснабжения, не обеспечив себя средствами индивидуальной защиты. В результате нахождения в колодце оба работника потеряли сознание и скончались говорится в публикации

Тела погибших из колодца вытащили спасатели.

Дело заведено по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, выполняют комплекс других необходимых мероприятий. Расследование продолжается.