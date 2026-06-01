В Казани рабочий погиб при падении на него ведра с цементом, возбуждено дело

Москва1 июн Вести.В Казани возбуждено уголовное дело после гибели 51-летнего рабочего при падении на него ведра с цементом во время ремонта водопровода. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Татарстан.

Трагедия произошла 22 мая во время ремонта водопровода на одной из площадок в Советском районе.

По версии следствия, рабочие перемещали ведра с цементом, укрепленные на стропах ковша экскаватора... [Одно из ведер] сорвалось на рабочего, который в результате полученных травм спустя несколько дней скончался в медицинском учреждении… Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства.