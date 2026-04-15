Москва15 апрВести.На пороховом заводе в Казани после пожара и обрушения погиб мужчина. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Татарстана.
Отмечается, что тело достали из-под завалов ночью.
Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизньюговорится в публикации
Ранее сообщалось, что 14 апреля на казанском пороховом заводе произошли пожар и обрушение. По данным Минздрава республики, пострадали два человека, их госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.