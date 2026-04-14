Два человека госпитализированы в результате ЧП на пороховом заводе в Казани

Москва14 апр Вести.Два человека пострадали в результате возгорания на пороховом заводе в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.

Инцидент произошел вечером 14 апреля. По предварительным данным, в результате ЧП произошло частичное обрушение конструкции. Причина носит техногенный характер.

Двое пострадавших различной степени тяжести госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7 Казани сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что остановки технологического процесса не произошло. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

На месте происшествия работают две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф.