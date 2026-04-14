Москва14 апрВести.На пороховом заводе в Казани, где произошли пожар, а вслед за ним и обрушение, производство продукции продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.
Там заверили, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Причина носит техногенный характер… Технологический процесс производства не остановленприводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы
В результате ЧП есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.