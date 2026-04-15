Москва15 апрВести.Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело после пожара на казанском предприятии, который произошел 14 апреля, отмечается в Telegram-канале ведомства.
Предварительно сообщается, что при возгорании пострадали люди, информация проверяется.
В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управлениязаявили в Следкоме
Дальнейшие правовые действия будут предприняты после осмотра места происшествия. Решается вопрос о проведении судебных экспертиз.