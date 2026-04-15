Уголовное дело завели после пожара на казанском предприятии

В Татарстане возбудили уголовное дело после пожара на предприятии Уголовное дело завели после пожара на казанском предприятии

Москва15 апр Вести.Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело после пожара на казанском предприятии, который произошел 14 апреля, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Предварительно сообщается, что при возгорании пострадали люди, информация проверяется.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления заявили в Следкоме

Дальнейшие правовые действия будут предприняты после осмотра места происшествия. Решается вопрос о проведении судебных экспертиз.