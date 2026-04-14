По факту пожара на Казанском пороховом заводе возбуждено уголовное дело

Следователи завели дело по факту пожара на пороховом заводе в Казани По факту пожара на Казанском пороховом заводе возбуждено уголовное дело

Москва14 апр Вести.В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту пожара на пороховом заводе в Казани, сообщает республиканский главк СК России.

Пожар с последующим обрушением произошли на предприятии 14 апреля.

По данным Минздрава Татарстана, пострадали два человека. Они госпитализированы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) отмечается в публикации СУ СК РФ по Республике Татарстан в мессенджере MAX

На место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления.