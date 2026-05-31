На Артемьевской шахте в Казахстане погиб сотрудник предприятия

Москва31 мая Вести.На Артемьевской шахте группы компаний KAZ Minerals в Казахстане в результате обвала горной массы погиб работник. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

30 мая 2026 года около 20:30 на Артемьевской шахте ТОО "Востокцветмет" (входит в состав KAZ Minerals - Прим. ред) в результате вывала горной массы погиб работник предприятия сообщили в предприятии

В пресс-службе подчеркнули, что на участке, где произошла трагедия, все работы приостановлены. Сейчас проводится расследование обстоятельств и причин случившегося с участием профильных специалистов и представителей уполномоченных органов.

В компании также сообщили, что председатель правления группы KAZ Minerals Андрей Третьяков находится на постоянной связи с членами специально созданной комиссии и направляется на место происшествия.