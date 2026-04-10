Один человек погиб, трое пострадали при хлопке в шахте в Ростовской области

Москва10 апр Вести.Один рабочий погиб, еще трое пострадали при хлопке в шахте в Красносулинском районе Ростовской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, 10 апреля при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте произошел хлопок. В результате происшествия один из работников погиб, еще троим оказывается медпомощь.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.