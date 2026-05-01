На Колыме восемь человек оказались под завалами на угольном разрезе

В Колымское крае под завалами на угольном разрезе оказались четверо иностранцев На Колыме восемь человек оказались под завалами на угольном разрезе

Москва1 мая Вести.Восемь человек находятся под завалами горных масс на угольном карьере в Магаданской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Носов в беседе с РИА Новости.

По его информации, среди пострадавших — четверо граждан иностранного государства, двое жителей Колымы, а также двое вахтовых работников из Ростовской области и Краснодарского края.

На месте обрушения на Кадыкчанском угольном разрезе тяжелая техника разобрала более двух тысяч кубометров горной породы. На месте происшествия работают спасатели, медики и следователи.

Предварительной причиной схода горной массы стал сход селя.

Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело. Руководство предприятия принимает все необходимые меры и работает с семьями пострадавших.

Ранее сообщалось, что один рабочий погиб, еще трое пострадали при хлопке в шахте в Красносулинском районе Ростовской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.