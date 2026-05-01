Москва1 маяВести.Восемь человек находятся под завалами горных масс на угольном карьере в Магаданской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Носов в беседе с РИА Новости.
По его информации, среди пострадавших — четверо граждан иностранного государства, двое жителей Колымы, а также двое вахтовых работников из Ростовской области и Краснодарского края.
На месте обрушения на Кадыкчанском угольном разрезе тяжелая техника разобрала более двух тысяч кубометров горной породы. На месте происшествия работают спасатели, медики и следователи.
Предварительной причиной схода горной массы стал сход селя.
Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело. Руководство предприятия принимает все необходимые меры и работает с семьями пострадавших.
Ранее сообщалось, что один рабочий погиб, еще трое пострадали при хлопке в шахте в Красносулинском районе Ростовской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.