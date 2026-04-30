Кадры с места обрушения в карьере в Магаданской области опубликовал СК России

Следком показал кадры с места обрушения в угольном карьере в Магаданской области Кадры с места обрушения в карьере в Магаданской области опубликовал СК России

Москва30 апр Вести.Следователи СК России работают на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадры с места ведомство опубликовало в мессенджере MAX.

Следователями проводится осмотр места происшествия, в ходе которого фиксируются обстановка и состояние спецтехники. Кроме того, продолжаются поиски сотрудников горнодобывающей компании, оказавшихся под завалами говорится в публикации

Следователи и криминалисты регионального управления СК проводят выемку необходимой документации на горнодобывающем предприятии, допрашивают сотрудников, а также выполняют иные необходимые следственные действия.

Обрушение на угольном разрезе Кадыкчанский на территории Сусуманского городского округа произошло 30 апреля, под завалами могут находиться до 8 человек. Директор разреза Александр Нестерович сообщил, что горная масса обрушилась из-за схода селя.