МЧС: найдены тела четырех погибших на угольном разрезе в Магаданской области

Тела четырех погибших обнаружили в угольном карьере в Магаданской области МЧС: найдены тела четырех погибших на угольном разрезе в Магаданской области

Москва3 мая Вести.Спасатели обнаружили тела четырех погибших на угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.

По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще до восьми человек. Специалисты продолжают поиск в круглосуточном режиме.

Во время поисково-спасательных работ в Сусуманском городском округе обнаружены тела четырех человек цитирует сообщение МЧС агентство

Уточняется, что родственникам погибших предприятие организует адресную помощь.

Ранее стало известно об обрушении горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Как рассказал директор разреза Александр Нестерович, причиной инцидента стал сход селя.