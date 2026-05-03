Москва3 маяВести.Спасатели обнаружили тела четырех погибших на угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.
По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще до восьми человек. Специалисты продолжают поиск в круглосуточном режиме.
Во время поисково-спасательных работ в Сусуманском городском округе обнаружены тела четырех человекцитирует сообщение МЧС агентство
Уточняется, что родственникам погибших предприятие организует адресную помощь.
Ранее стало известно об обрушении горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Как рассказал директор разреза Александр Нестерович, причиной инцидента стал сход селя.