Москва30 апрВести.Обрушение горной массы на руднике в Магаданской области произошло из-за схода селя. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович.
Предположительно, под завалами могут находиться до 8 человек.
Произошел сход селя. В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушениесказал Нестерович
На место происшествия на вертолетах вылетели спасатели, медики и следователи, развернут оперативный штаб. Ожидается прибытие тяжелой техники и спасателей из Сусумана.
Ранее сообщалось, что ЧП случилось утром 30 апреля на угольном разрезе Кадыкчанский на территории Сусуманского городского округа. На место происшествия выехали пожарные, горноспасатели и медики - всего 16 человек, привлечено шесть единиц техники.