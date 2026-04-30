Причиной обрушения горной массы на руднике в Магаданской области стал сход селя Угольный рудник в Магаданской области обрушился из-за схода селя

Москва30 апр Вести.Обрушение горной массы на руднике в Магаданской области произошло из-за схода селя. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович.

Предположительно, под завалами могут находиться до 8 человек.

Произошел сход селя. В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение сказал Нестерович

На место происшествия на вертолетах вылетели спасатели, медики и следователи, развернут оперативный штаб. Ожидается прибытие тяжелой техники и спасателей из Сусумана.

Ранее сообщалось, что ЧП случилось утром 30 апреля на угольном разрезе Кадыкчанский на территории Сусуманского городского округа. На место происшествия выехали пожарные, горноспасатели и медики - всего 16 человек, привлечено шесть единиц техники.