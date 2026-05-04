Москва4 маяВести.Найдены тела еще четырех человек, погибших при завале в Кадыкчанском угольном разрезе Магаданской области, сообщил губернатор региона Сергей Носов в мессенджере MAX.
Накануне под завалами спасатели нашли тела четырех человек, поиски продолжались в круглосуточном режиме.
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По его словам, в ходе спасательных работ было расчищено более 15,5 тысячи кубометров породы. До последнего оставалась надежда на благополучный исход.
Губернатор Носов выразил соболезнования родным и близким погибших.
30 апреля в угольном разрезе в результате схода селя произошло обрушение горных масс.