Обнаружены тела еще 4 человек, погибших в угольном карьере в Магаданской области

Количество погибших в угольном карьере в Магаданской области увеличилось до 8 Обнаружены тела еще 4 человек, погибших в угольном карьере в Магаданской области

Москва4 мая Вести.Найдены тела еще четырех человек, погибших при завале в Кадыкчанском угольном разрезе Магаданской области, сообщил губернатор региона Сергей Носов в мессенджере MAX.

Накануне под завалами спасатели нашли тела четырех человек, поиски продолжались в круглосуточном режиме.

Всего ЧП в карьере унесло жизни восьми человек написал глава региона

По его словам, в ходе спасательных работ было расчищено более 15,5 тысячи кубометров породы. До последнего оставалась надежда на благополучный исход.

Губернатор Носов выразил соболезнования родным и близким погибших.

30 апреля в угольном разрезе в результате схода селя произошло обрушение горных масс.