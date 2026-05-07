В Магадане задержан главный инженер по делу о гибели восьми горняков Задержан главный инженер горнодобывающего предприятия в Магадане

Москва7 мая Вести.В Магадане был задержан главный инженер горнодобывающего предприятия, восемь работников которого погибли в результате обрушения горных масс. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Инцидент произошел 30 апреля в угольном карьере "Кадыкчанский" Сусуманского района.

По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших гибель сотрудников горнодобывающего предприятия, задержан главный инженер говорится в канале ведомства в MAX

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Продолжается выяснение обстоятельств произошедшего и выявление всех лиц, которые могут подлежать к привлечению к ответственности.

Изначально в ходе поисково-спасательной операции были найдены тела четырех погибших. Затем количество найденных погибших увеличилось до восьми.

После обнаружения всех попавших под завал горняков поиски были прекращены.