Возбуждено дело о нарушении правил безопасности после ЧП на руднике на Колыме

Возбуждено дело после обрушения в угольном карьере на Колыме Возбуждено дело о нарушении правил безопасности после ЧП на руднике на Колыме

Москва30 апр Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения в угольном карьере на Колыме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

ЧП произошло утром 30 апреля на угольном разрезе Кадыкчанский на территории Сусуманского городского округа.

По мнению директора предприятия, причиной трагедии мог стать сход селя из-за таяния вечной мерзлоты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) сказано в сообщении

По предварительным данным, под завалами могут находиться горнодобытчики, количество пропавших достигает восьми человек.

На место выехали пожарные, спасатели и медики. Развернут оперштаб. Ожидается прибытие тяжелой техники. Также на место обрушения выдвинулась следственная группа регионального управления СК. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.