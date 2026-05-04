На угольном разрезе в Магаданской области из-под завалов достали восемь тел

В Магаданской области найдены тела восьми погибших в угольном карьере На угольном разрезе в Магаданской области из-под завалов достали восемь тел

Москва4 мая Вести.В Магаданской области из-под завалов извлечены тела всех восьми погибших в результате обвала породы на угольном разрезе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Магаданской области.

Поисково-спасательные работы на Кадыкчанском угольном разрезе завершены.

На месте обрушения горной массы в Сусуманском городском округе обнаружены еще четверо погибших работников угольного предприятия говорится в сообщении

Всего из-под завалов горноспасатели извлекли тела восьми человек, больше под завалами людей нет. На этом спасательная операция завершена.