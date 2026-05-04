Москва4 маяВести.В Магаданской области из-под завалов извлечены тела всех восьми погибших в результате обвала породы на угольном разрезе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Магаданской области.
Поисково-спасательные работы на Кадыкчанском угольном разрезе завершены.
На месте обрушения горной массы в Сусуманском городском округе обнаружены еще четверо погибших работников угольного предприятияговорится в сообщении
Всего из-под завалов горноспасатели извлекли тела восьми человек, больше под завалами людей нет. На этом спасательная операция завершена.