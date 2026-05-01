Москва1 маяВести.На Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области, где 30 апреля произошло обрушение горных пород, продолжается спасательная операция, работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщил губернатор региона Сергей Носов.
По его данным, с начала операции уже разобрано более 4 тысяч кубометров горных масс.
Из-под завалов удалось извлечь одну из трех единиц техники, люди не обнаруженынаписал Носов в своем Telegram-канале
Будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, задействованных в спасательной операции, указал губернатор.
Под завалами на Кадыкчанском разрезе могут находиться до восьми человек.