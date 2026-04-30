В Магаданской области обрушился угольный рудник, под завалами могут быть люди

В Магаданской области после обрушения на руднике пропали 8 человек В Магаданской области обрушился угольный рудник, под завалами могут быть люди

Москва30 апр Вести.На руднике в Магаданской области произошло обрушение, потеряна связь с рабочими, сообщает в мессенджере MAX пресс-служба регионального главка МЧС России.

ЧП случилось на угольном разрезе Кадыкчанский на территории Сусуманского городского округа.

Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский сказано в сообщении

По предварительной информации, под завалами могут находиться люди, количество пропавших достигает восьми человек.

К месту обрушения выехали пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек, привлечено шесть единиц техники.

К вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России. Дальнейшая информация уточняется.