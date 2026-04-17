На шахте в Кузбассе в момент ЧП находились 122 горняка, все эвакуированы

Москва17 апр Вести.МЧС Кузбасса сообщило оперативную информацию о ситуации на шахте "Кыргайская", где сегодня утром объявили эвакуацию сотрудников.

В спасательном ведомстве проинформировали, что там было зафиксировано задымление в вентиляционном стволе на глубине около 26 метров. На данный момент работа шахты приостановлена.

В момент происшествия в шахте находились 122 человека, на данный момент эвакуация работников завершена говорится в публикации МЧС Кузбасса в мессенджере MAX

Там также сообщили, что газовая обстановка – в норме, электроснабжение нарушено не было.