Прокуратура: на шахте в Кузбассе произошло возгорание кабельной продукции

Стала известна причина инцидента на шахте "Алардинская" в Кузбассе Прокуратура: на шахте в Кузбассе произошло возгорание кабельной продукции

Москва7 мая Вести.Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту инцидента на шахте "Алардинская", где произошло возгорание кабельной продукции, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

В четверг, 7 мая, на шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе произошло возгорание кабельной продукции отмечается в сообщении

По данному факту прокуратурой организована проверка, ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что на шахте зафиксировано превышение уровня угарного газа. Поэтому по запасным выходам проводится эвакуация горняков.