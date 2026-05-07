Москва7 маяВести.Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту инцидента на шахте "Алардинская", где произошло возгорание кабельной продукции, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.
В четверг, 7 мая, на шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе произошло возгорание кабельной продукцииотмечается в сообщении
По данному факту прокуратурой организована проверка, ситуация находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что на шахте зафиксировано превышение уровня угарного газа. Поэтому по запасным выходам проводится эвакуация горняков.