Шахта "Алардинская" на Кузбассе возобновила работу

Москва18 мая Вести.Шахта "Алардинская" группы "Распадская", расположенная в Кемеровской области, возобновила работу после возгорания кабельной продукции и эвакуации шахтеров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство угольной промышленности Кузбасса.

7 мая в шахте загорелась кабельная продукция, в это время там находилось 110 человек. Всем удалось выбраться на поверхность. Угледобычу и все остальные процессы после инцидента приостановили, за исключением работ по жизнеобеспечению шахты.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия на "Алардинской". 12 мая Калтанский районный суд Кемеровской области на 90 суток приостановил работу "Алардинской", но сегодня работы были возобновлены.