Шахтеров "Алардинской" эвакуируют в Кемеровской области Спасатели эвакуируют 132 работника шахты "Алардинская" в Кузбассе

Москва7 мая Вести.Спасатели эвакуируют 132 работников шахты "Алардинская" из-за информации о превышении допустимого уровня угарного газа, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области.

На шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам рассказали в пресс-службе

Ранее ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу сообщало, что из-за происшествия на угольном предприятии горноспасатели выводят из шахты людей.