Москва17 апр Вести.В Кемеровской области – Кузбассе в шахтоуправлении "Талдинское-Кыргайское" объявили эвакуацию. Датчик зафиксировал небольшое превышение уровня угарного газа. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерство угольной промышленности Кузбасса.

Датчик контроля угарного газа зафиксировал незначительное превышение… Людей эвакуируют, угрозы жизни нет говорится в публикации ТАСС

Отмечается, что для обследования горной выработки вызваны сотрудники военизированной горноспасательной части.

В момент срабатывания датчика под землей находились 122 человека. По данным министерства, 60 из них уже выведены на поверхность согласно плану ликвидации аварии.

Горения нет, после реверса воздушной струи дыма в выработках не наблюдается, газовая атмосфера в норме. Угрозы жизни шахтерам нет. Эвакуация продолжается. К работам привлечены 40 человек личного состава и восемь единиц техники.