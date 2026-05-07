Москва7 маяВести.Превышение уровня угарного газа зафиксировано на шахте "Алардинская" в Кузбассе, по запасным выходам выведены 60 человек из 132, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
На шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. Организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходамсообщили в ведомстве
Уже вышли 60 горняков, информации о пострадавших не поступала.
Ранее в МЧС региона рассказали. что в Кемеровской области из-за происшествия на угольном предприятии выводят из шахты людей.