Горняков выводят из шахты в Кузбассе из-за превышения уровня угарного газа

Превышение уровня угарного газа произошло на шахте "Алардинская" в Кузбассе Горняков выводят из шахты в Кузбассе из-за превышения уровня угарного газа

Москва7 мая Вести.Превышение уровня угарного газа зафиксировано на шахте "Алардинская" в Кузбассе, по запасным выходам выведены 60 человек из 132, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.

На шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа​​​. Организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам сообщили в ведомстве

Уже вышли 60 горняков, информации о пострадавших не поступала.

Ранее в МЧС региона рассказали. что в Кемеровской области из-за происшествия на угольном предприятии выводят из шахты людей.