Из-за талых вод приостановили добычу угля на шахте в Кемеровской области На шахте в Кузбассе приостановили добычу угля из-за притока талых вод

Москва2 мая Вести.На шахте им. С. М. Кирова в Кемеровской области приостановили добычу угля из-за подтопления талыми водами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что жизни и здоровью рабочих ничего не угрожают, их вывели на поверхность.

Произошел перелив через водооградительный вал в районе бывшего поселка Байкаим, что привело к поступлению талых вод в отработанное пространство старых шахтовых выработок 40-х годов цитирует пресс-службу агентство

Через них, как отметили на предприятии, вода проникла в смежные участки шахты им. С. М. Кирова и неработающей шахты "Комсомолец".

В районе шахт работают два отделения ВГСЧ, мобильный комплекс быстрого реагирования и оперативная группа управления МЧС по Кузбассу. Они следят за выводом людей и общей обстановкой.