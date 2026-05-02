Москва2 маяВести.На шахте им. С. М. Кирова в Кемеровской области приостановили добычу угля из-за подтопления талыми водами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Отмечается, что жизни и здоровью рабочих ничего не угрожают, их вывели на поверхность.
Произошел перелив через водооградительный вал в районе бывшего поселка Байкаим, что привело к поступлению талых вод в отработанное пространство старых шахтовых выработок 40-х годовцитирует пресс-службу агентство
Через них, как отметили на предприятии, вода проникла в смежные участки шахты им. С. М. Кирова и неработающей шахты "Комсомолец".
В районе шахт работают два отделения ВГСЧ, мобильный комплекс быстрого реагирования и оперативная группа управления МЧС по Кузбассу. Они следят за выводом людей и общей обстановкой.