Суд запретил ведение горных работ на шахте "Березовская" в Кузбассе

Москва22 мая Вести.Березовский городской суд Кемеровской области на 90 суток запретил проведение горных работ на шахте "Березовская" после выявления нарушений, представляющих угрозу для жизни и здоровья шахтеров. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" не выполняет требования по обеспечению готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий из-за отсутствия договора с профессиональным аварийно-спасательным формированием на обслуживание объекта 1 класса опасности.

Суд пришел к выводу, что проведение горных работ с указанными нарушениями промышленной безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью работников шахты сказано в сообщении

Компанию признали виновной в нарушении требований промышленной безопасности. Ей запрещено вести горные работы на шахте "Березовская" на 90 суток, кроме работ, необходимых для жизнеобеспечения предприятия.

Решение суда в законную силу не вступило.