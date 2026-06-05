Суд приостановил работу конвейера на шахте "Первомайская" в Кузбассе

В Кузбассе на три месяца остановили работу конвейера на шахте "Первомайская" Суд приостановил работу конвейера на шахте "Первомайская" в Кузбассе

Москва5 июн Вести.В Кемеровской области приостановлена эксплуатация ленточного конвейера на шахте "Первомайская. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Отмечается, что причиной стали выявленные нарушения, а именно использование конвейера с отступлением от технической документации и после окончания срока безопасной эксплуатации. Кроме того, выяснилось, что во фланговом квершлаге № 72 неисправны автоматические системы локализации и взрывоподавления.

Кемеровский районный суд признал АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Первомайская» виновным в совершении административного правонарушения... Назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации ленточного конвейера на срок 90 суток говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Решение суда в законную силу не вступило.