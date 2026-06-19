Москва19 июнВести.Калтанский районный суд Кемеровской области на 90 суток приостановил эксплуатацию здания техкомплекса ООО "Шахта "Алардинская" из-за нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.
Отмечается, что соответствующее постановление было вынесено 19 июня.
Принятая судом мера направлена на устранение угрозы жизни и здоровью работников и предупреждение аварийных ситуацийсказано в сообщении
Постановление суда в законную силу не вступило.