Работу техкомплекса шахты "Алардинская" приостановили на 90 суток В Кузбассе суд приостановил работу техкомплекса шахты "Алардинская"

Москва19 июн Вести.Калтанский районный суд Кемеровской области на 90 суток приостановил эксплуатацию здания техкомплекса ООО "Шахта "Алардинская" из-за нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Отмечается, что соответствующее постановление было вынесено 19 июня.

Принятая судом мера направлена на устранение угрозы жизни и здоровью работников и предупреждение аварийных ситуаций сказано в сообщении

Постановление суда в законную силу не вступило.