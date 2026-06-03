Экс-работник угольного предприятия в Кузбассе признан виновным в нарушении ТБ Экс-машинист предприятия в Кузбассе осужден за нарушение ТБ, повлекшее смерть

Москва3 июн Вести.Бывший машинист угольного предприятия в Киселевске осужден за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

По данным следствия и суда, в январе 2025 года фигурант и потерпевший выполняли ремонт и техобслуживание проходческого комбайна, не предусмотренные нарядом-допуском.

Не убедившись в отсутствии людей в опасной зоне, он (обвиняемый – ред.) произвел запуск техники. В результате работы комбайна потерпевшего затянуло под механизм. От полученных травм мужчина скончался на месте написали в пресс-службе

Суд назначил фигуранту наказание в виде принудительных работ на срок на 1 год 6 месяцев с удержанием 5% от заработка в доход государства и лишением права заниматься определенными видами деятельности на 1 год 6 месяцев.