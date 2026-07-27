Москва27 июлВести.Дзержинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Калужской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Подробности в MAX сообщает региональное ведомство.
По материалам следствия, 20 июля 2026 года на предприятии по производству бетонных изделий в Дзержинском муниципальном округе 20-летний мужчина выполнял работы на станке и получил тяжелую травму головы, туловища, конечностей.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался в больницеговорится в сообщении
Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены работники организации. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить детали произошедшего и дать правовую оценку должностным лицам предприятия.