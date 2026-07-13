На руднике в Магаданской области погиб рабочий, еще один тяжело пострадал

Рабочий погиб на руднике в Магаданской области, еще один тяжело пострадал На руднике в Магаданской области погиб рабочий, еще один тяжело пострадал

Москва13 июл Вести.На руднике в Магаданской области погиб работник предприятия, еще один получил тяжелые травмы и был направлен санавиацией в медучреждение. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 12 июля на территории одного из рудников в Тенькинском районе при креплении горной выработки с использованием тяжелой спецтехники погиб один работник предприятия, а второй получил тяжелые травмы и был направлен санавиацией в Магаданскую областную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Продолжается сбор доказательств.