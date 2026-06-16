В КБР возбудили дело по факту гибели рабочего на производстве

На предприятии в КБР погиб рабочий, возбуждено уголовное дело В КБР возбудили дело по факту гибели рабочего на производстве

Москва16 июн Вести.В Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщает в MAX СУ СК РФ по региону.

По материалам следствия, в марте 2026 года подозреваемый – предприниматель, занимавшийся производством пеплоблочных изделий, нарушил требования трудового законодательства и охраны труда. Он допустил к работе потерпевшего, который не прошел обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, без проверки знаний требований охраны труда.

В этот же день, мужчина, находившейся на территории цеха без средств индивидуальной защиты рядом с движущимся автоматизированным конвейером, был зажат элементами конвейера, в результате чего получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия говорится в сообщении

Продолжается проведение следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы.