В Ростовской области члена экипажа судна будут судить за гибель коллеги

На Дону помощника механика грузового судна обвиняют в гибели коллеги В Ростовской области члена экипажа судна будут судить за гибель коллеги

Москва16 июн Вести.В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего помощника механика грузового теплохода. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности. Об этом сообщает в MAX Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По материалам следствия, 27 июля 2025 года судно швартовалось на территории порта Старая Станица в Ростовской области. При возникновении натяжения швартового каната произошел разрыв одной из его частей. Механик получил смертельные травмы.

Следствием установлено, что лицом, на которое возложены обязанности по обеспечению техники безопасности и соблюдению требований охраны труда при организации и проведении швартовых операций на судне, являлся помощник механика теплохода говорится в сообщении

В результате члены швартовой группы оказались вне укрытия в опасном месте, что привело к гибели члена команды.

Уголовное дело направлено в суд.