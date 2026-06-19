Ответственные лица осуждены за гибель матроса в Приморье Директор фирмы, капитан и старший мастер осуждены в Приморье за гибель матроса

Москва19 июн Вести.Руководитель коммерческого предприятия, капитан и старший мастер добычи морского судна осуждены в Приморье в связи с гибелью 18-летнего матроса, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Установлено, что в ноябре 2022 года студент морского технологического колледжа проходил практику на судне. В этот период владелец судна устроил молодого человека матросом, зная, что тот не имеет надлежащей квалификации, знаний об эксплуатации оборудования, не прошел обучение по технике безопасности.

В ходе выполнения траловых работ на судне произошел обрыв чрезмерно натянутого каната, удерживающего невод при выборке, матрос получил травму височной части крабовой ловушкой и при падении на палубу ударился головой. В результате полученных травм потерпевший скончался написали в пресс-службе

Суд установил, что соответствующих дипломов и свидетельств не было не только у матроса, но и у капитана, и у старшего мастера добычи. Кроме того, судно находилось в ненадлежащем состоянии для рыбопромысловых работ.

Капитан и мастер добычи, в свою очередь, включили в состав траловой бригады матроса, зная, что он не обладает специальными познаниями и опытом работы и не организовали безопасное проведение работ отметили в ведомстве

Фигуранты признаны виновными в нарушении требований охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил директору компании и старшему мастеру добычи наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года и 1,5 года соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С учетом раскаяния в содеянном капитану судна суд счел возможным назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.