Выживший в Охотском море Михаил Пичугин получил 3 года принудительных работ Суд назначил Пичугину 3 года принудительных работ за нарушение правил плавания

Москва14 апр Вести.Житель Бурятии Михаил Пичугин, проведший 67 дней в дрейфе по Охотскому морю и потерявший за это время брата и племянника, осужден на три года принудительных работ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Михаилу Пичугину, который 67 дней дрейфовал в Охотском море и пережил смерть брата с племянником, назначили 3 года принудительных работ говорится в публикации

Суд Улан-Удэ признал Пичугина виновным в нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Он вышел в море на неисправном двигателе и заплыл в запрещенную зону – от берега разрешалось отдаляться не более чем на несколько километров, тогда как его лодка находилась почти в 20 километрах от суши.

Пичугин не признавал вину, утверждая, что мотор был новым и протестирован накануне.

4 апреля 2024 года они с братом и племянником отправились на Шантарские острова. На обратном пути мотор заглох, судно начало дрейфовать. Первым умер 16-летний племянник Илья, затем – 49-летний брат Сергей. Около трех недель Михаил дрейфовал, оставаясь рядом с их телами. 14 октября его обнаружили рыбаки - мужчина был критически обезвожен и потерял порядка 50 килограммов веса.