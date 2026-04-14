Москва14 апрВести.Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море путешественник Михаил Пичугин, который потерял во время этого плавания на лодке брата и 15-летнего племянника, тяжело переживает эту трагедию. Об этом ИС "Вести" рассказал друг семьи Алексей Селиверстов.
Нет, [Михаил] не отошел от трагедии, для него это все больно. Мы до сих пор ничего не спрашиваем, как и что было в лодке. Что он сам расскажет, то и слушаем внимательно. И Сергей [погибший брат Пичугина], и Михаил – это мои старые друзья. Мы с детства выросли вместедобавил Селиверстов
13 апреля Михаилу Пичугину, который 67 дней дрейфовал в Охотском море и потерял брат с племянником, назначили наказание в виде трех лет принудительных работ. Суд Улан-Удэ признал Пичугина виновным в нарушении правил эксплуатации водного транспорта.