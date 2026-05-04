Приговор Пичугину, выжившему после дрейфа в Охотском море, вступил в силу Вступил в силу приговор в отношении Пичугина, виновного в гибели близких в море

Москва4 мая Вести.Приговор в отношении Михаила Пичугина, признанного виновным в гибели брата и племянника в Охотском море, вступил в законную силу. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Улан-Удэ.

14 апреля суд установил, что Пичугин использовал заведомо подложный документ, а также нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта при управлении маломерным судном, что по неосторожности повлекло смерть двух человек. Ему назначено наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Напомним, трагедия произошла в августе 2024 года. Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником отправился в плавание на катамаране, но судно перевернулось. Сам Михаил смог выжить после длительного дрейфа в холодном море, его обнаружили и спасли спустя несколько недель. Тела его родственников найдены не были. В ходе следствия было установлено, что мужчина вышел в море без необходимых документов и средств для оказания помощи.