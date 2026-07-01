Прокурор в Приморье добился пересмотра наказания для пьяного гидроциклиста Водитель гидроцикла, сбивший двух детей в Приморье, получил реальный срок

Москва1 июл Вести.Прокуратура добилась реального срока водителю гидроцикла, который в состоянии наркотического опьянения сбил двух детей, катавшихся на сапборде, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Приморского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в августе 2025 года бухте Рисовая Хасанского муниципального округа. В результате наезда одна из потерпевших получила тяжкий вред здоровью.

В мае 2026 года Хасанский районный суд Приморского края признал виновным жителя г. Хабаровска по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ… Суд первой инстанции назначил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом, на срок на 2 года отметили в пресс-службе

Гособвинение посчитало приговор слишком мягким и обжаловало его в апелляции. Краевой суд согласился с доводами прокурора и назначил виновному наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.