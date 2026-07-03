Москва3 июлВести.В городе Артеме Приморского края вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Мужчина ехал за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и во время движения врезался в автобус.
В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. Уголовное дело было заведено по пп. "а" и "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ.
Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режиманаписано в канале ведомства в MAX
Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев.