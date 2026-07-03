В Приморье водителя легковушки приговорили к 6 годам за ДТП с одним погибшим

Жителя Приморья осудили на 6 лет за смертельное ДТП В Приморье водителя легковушки приговорили к 6 годам за ДТП с одним погибшим

Москва3 июл Вести.В городе Артеме Приморского края вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Мужчина ехал за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и во время движения врезался в автобус.

В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. Уголовное дело было заведено по пп. "а" и "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима написано в канале ведомства в MAX

Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев.