В Минусинске мужчина получил 6 лет колонии за смертельное ДТП

Москва19 мая Вести.В Минусинске суд приговорил мужчину, спровоцировавшего смертельное ДТП со школьным автобусом, к шести годам. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На основании доказательств, собранных следственным отделом по Минусинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, судом вынесен обвинительный приговор в отношении 33-летнего жителя Абакана говорится в сообщении

14 января 2026 года мужчина ехал по автотрассе «Саяны» и попытался обогнать попутный легковой автомобиль. Но навстречу двигался школьный автобус. Обвиняемый попытался вернуться на свою полосу и столкнулся там с другой машиной, которую от удара вынесло на встречную полосу, где произошло ее столкновение со школьным автобусом. В результате погибла женщина-водитель. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Также он обязан выплатить ребенку погибшей 1,5 млн рублей.