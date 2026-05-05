Виновнику ДТП с шестью погибшими под Пензой дали 6,5 лет

Суд приговорил виновника смертельного ДТП под Пензой к 6,5 годам Виновнику ДТП с шестью погибшими под Пензой дали 6,5 лет

Москва5 мая Вести.Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил водителя к 6,5 годам колонии-поселения, признав его виновным в ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Установлено, что 1 августа 2025 года на федеральной трассе М-5 "Урал" 53-летний житель Саратовской области превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем.

В результате возвращавшиеся с вахты пассажиры его автомобиля – мужчины, которым было 31 год, 37 лет и 41 год погибли. Также в результате ДТП скончались 49-летний водитель встречного автомобиля, его 41-летняя супруга и их тринадцатилетний сын говорится в сообщении

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. В ходе судебного разбирательства фигурант полностью признал свою вину.

Приговором суда ему назначено 6,5 лет колонии-поселения с лишения права управления транспортными средствами на три года.