По факту ДТП с шестью погибшими в Саратовской области организована проверка

В Саратовской области организована проверка после смертельного ДТП По факту ДТП с шестью погибшими в Саратовской области организована проверка

Москва20 июн Вести.В Саратовской области правоохранительные органы проводят проверку по факту лобового ДТП, в котором погибли шесть человек и двое пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Авария произошла утром 20 июня на 501-м километре автодороги Саратов – Ершов – Озинки вблизи села Васильевка Дергачевского района. По данным надзорного ведомства, лоб в лоб столкнулись Hyundai Accent, в котором находились три человека, и Renault Logan с пятью людьми в салоне. В результате погибли шесть человека, еще двое госпитализированы.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, ход и результат которой контролирует прокуратура отметили в ведомстве

На место происшествия выехал прокурор Дергачевского района для координации действий правоохранительных органов.