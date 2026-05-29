Москва29 маяВести.В Тюменской области произошло смертельное ДТП с двумя автомобилями. Об инциденте пишет прокуратура региона в MAX.
По данным ведомства, на 483 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись две машины. Причиной столкновения стал выезд Mitsubishi на встречную полосу.
В результате ДТП погибла пассажирка Chevroletговорится в сообщении прокуратуры
Водитель Chevrolet и три пассажира, находившиеся в Mitsubishi, получили травмы. Среди них один ребенок.
К месту ДТП выехал и. о. прокурора Уватского района Александр Шихов. Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.