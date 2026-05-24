В Тюменской области произошло смертельное ДТП, которое обернулось 11-ю пострадавшими. Трое из них погибли, сообщает Госавтоинспекция региона.
Происшествие случилось на 16-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск.
ДТП под Тюменью унесло жизни трех человек, восемь получили ранения. Столкнулись Toyota Camry и Mitsubishi Delica
Предварительной причиной столкновения автомобилей стал выезд Toyota на полосу встречного движения.
Погибли водитель и две пассажирки Mitsubishi. Еще один пассажир ранен. В Toyota находились 7 человек, все получили различные травмы и доставлены в больницу.