Под Тюменью произошло смертельное ДТП, погибли трое

Москва24 мая Вести.В Тюменской области произошло смертельное ДТП, которое обернулось 11-ю пострадавшими. Трое из них погибли, сообщает Госавтоинспекция региона.

Происшествие случилось на 16-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск.

ДТП под Тюменью унесло жизни трех человек, восемь получили ранения. Столкнулись Toyota Camry и Mitsubishi Delica написано в канале ведомства в MAX

Предварительной причиной столкновения автомобилей стал выезд Toyota на полосу встречного движения.

Погибли водитель и две пассажирки Mitsubishi. Еще один пассажир ранен. В Toyota находились 7 человек, все получили различные травмы и доставлены в больницу.