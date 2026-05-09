В Татарстане человек погиб, еще 5 взрослых и 2 детей пострадали в ДТП с 2 авто

Москва9 мая Вести.В Татарстане в результате столкновения двух легковых автомобилей погибла женщина, еще 5 взрослых и 2 детей пострадали. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Смертельная авария произошла 9 мая на 923-м км автодороги М-12 "Восток". Предварительно, Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Tiguan.

Погибла пассажирка … Hyundai Solaris 1995 г.р. Еще четверо пассажиров указанного автомобиля пострадали и госпитализированы… Трое пассажиров … Volkswagen Tiguan, в том числе двое детей, также получили травмы и доставлены в больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале в мессенджере MAX

По факту ДТП организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства.