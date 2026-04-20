В Татарстане начата проверка по факту ДТП с двумя погибшими

Москва20 апр Вести.Два человека стали жертвами аварии в Чистопольском районе Республики Татарстан. Прокуратура начала процессуальную проверку, сообщает ведомство в MAX.

По предварительным данным, 20 апреля 2026 года на 115 км автодороги "Казань-Оренбург" водитель за рулем "Киа Сол", двигаясь в сторону Казани, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус".

В результате ДТП водитель автомобиля "Киа Сол" погиб на месте, а пассажир автомобиля "Лада Ларгус" скончалась в карете скорой помощи говорится в сообщении

На место ЧП выехал чистопольский городской прокурор Тимур Дияров. Ход процессуальной проверки взят на контроль в надзорном ведомстве.